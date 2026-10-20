© AstroStar/Shutterstock/FOTODOMРоссийские специалисты в эксперименте «Матрешка-Р» на Международной космической станции подтвердили, что компактный шаровой фантом дает те же данные о распределении доз радиации, что и антропоморфный фантом — модель человеческого тела.