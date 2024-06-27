Каким раствором полить морковь в июне, чтобы получить большой урожай Юлия ЧелкановаНовый метод удобрения грядок моркови с использованием янтарной кислоты стал объектом повышенного внимания среди садоводов и огородников.
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