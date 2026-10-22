Войны на Украине и в Иране поставили Запад перед серьезным кризисом накануне зимы. Об этом в рамках Глобального форума по безопасности в Дохе заявил советник президента Франции по стратегическим вопросам Ксавье Шатель, передает корреспондент «ПолитНавигатора».