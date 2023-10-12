Детский парк в Симферополе благоустроят до конца года

Часть Детского парка в Симферополе благоустроят за 26 миллионов рублей до декабря этого года. Соответствующее распоряжение «Об определении подрядчика» опубликовано на официальном портале крымского правительства.
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