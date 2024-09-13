Жителям Сестрорецка увеличили скорость мобильного интернета до 200 Мбит/с

Сестрорецк получил современное телекоммуникационное обновление. Жители и гости курортного города теперь могут пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом со скоростью до 200 Мбит/с и передовой технологией VoLTE, рассказали в МегаФоне.
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