Учиться в российских вузах станет еще дороже

В новом учебном году ожидается повышение стоимости обучения в вузах на 10-12%. Об этом «Известиям» сообщил президент Ассоциации негосударственных вузов РФ, ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
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