Макгрегор – о поединке Дэниса и Пола: «Это было лучше, чем любой бой Нейта Диаза»

«Я впечатлен Диллоном Дэнисом. Вот, что я вам скажу: Это было лучше, чем любой бой Нейта Диаза. Настоящее шоу!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, но позже удалил пост.