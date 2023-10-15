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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Макгрегор – о поединке Дэниса и Пола: «Это было лучше, чем любой бой Нейта Диаза»

«Я впечатлен Диллоном Дэнисом. Вот, что я вам скажу: Это было лучше, чем любой бой Нейта Диаза. Настоящее шоу!» – написал в соцсетях экс-чемпион UFC Конор Макгрегор, но позже удалил пост.

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