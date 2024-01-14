Синнер о фан-клубе Carota Boys: «Они потихоньку становятся более известными, чем я»

Янник Синнер прокомментировал то, что фан-клуб Carota Boys приехал поддержать его в Австралии. – Хочу спросить вас о вашем фан-клубе Carota Boys – они приехали поддержать вас на другой конец света, что вы чувствуете? – Да, это очень приятно.