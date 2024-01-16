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Реальные доходы свердловчан в 2022 году выросли на 0,5%

Реальные доходы свердловчан в 2022 году выросли на 0,5%

Свердловскстат сравнил доходы жителей Урала в 2021 и 2022 году. Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2022 году доходы свердловчан составили 2 трлн 356 млрд рублей, тогда как в 2021 – 2 трлн 67 млрд рублей.

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