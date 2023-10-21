НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 575 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Глупец. "Хезболла" это весь мусульманский мир. Кто кого перемелит, это еще большой вопрос. Тут Израилю США не смогут ...Израильский минис...
  • Николай Галыгин
    ну да наобещать с три короба и поставить под запрет Сармат,Авангард и ЦирконАмериканское посо...
  • Анастасия Гончарова
    уже ничего вам поросятки милые не поможет! вы обречены !!!!!😜ВСУ установили уж...

Прибалтийские власти инициировали запрет на ввоз в РФ игл, гвоздей и кнопок, так как «русские из них могут отливать танки»

Прибалтийские власти инициировали запрет на ввоз в РФ игл, гвоздей и кнопок, так как «русские из них могут отливать танки»

Евросоюз пытается принять очередной пакет антироссийских санкций - 12-й. Исходя из того, какие предложения звучат по конкретным санкциям, можно говорить о том, что у еврочиновников санкционная фантазия в значительной мере иссякла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АНГЕЛ АНГЕЛ
Учитывая &quot;взрывной рост&quot; экономики у прибалтов, это ими принято самое мудрое решение... А лучше вообще запретить любой экспорт и импорт в их России и белоруссии, так же отказаться и от транзита через эти государства....
Ответить
14 час.
саша пупкин
Отта беда))) Это они себе наверное на второй танк металл собирают))) Армию то увеличивать надо)))
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх