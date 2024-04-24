В ООН предложили расследовать факт обнаружения массовых захоронений в Газе

Массовое захоронение с 283 телами было обнаружено на территории больницы «Нассер» в Хан-Юнисе. Эту информацию прокомментировал верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, сообщает The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии