Кандидат на пост канцлера ФРГ назвал ситуацию для Украины критической

Кандидат на пост канцлера Германии от Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц заявил 9 декабря, что ситуация на линии соприкосновения для Украины стала критической.
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