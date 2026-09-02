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Активность на бирже растёт: обороты Мосбиржи увеличились на треть

Активность на бирже растёт: обороты Мосбиржи увеличились на треть

Мосбиржа отчиталась о росте объёмов торгов в августе 2026 года: совокупный оборот достиг 194,9 трлн рублей — на 35,9% выше показателя аналогичного периода прошлого года.

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