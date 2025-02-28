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Макрон призывает ЕС отказаться от "вассализации" в отношениях с США

Макрон призывает ЕС отказаться от "вассализации" в отношениях с США

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Португалии, призвал страны ЕС противодействовать "счастливой вассализации" с США и подчеркнул необходимость принятия независимых решений в технологической, промышленной и военной сферах.

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