Макрон призывает ЕС отказаться от "вассализации" в отношениях с США

Президент Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Португалии, призвал страны ЕС противодействовать "счастливой вассализации" с США и подчеркнул необходимость принятия независимых решений в технологической, промышленной и военной сферах.
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