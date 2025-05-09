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Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН

Россия не обсуждает безопасность судоходства в Черном море с ООН

ООН, 9 мая – РИА Новости. РФ не обсуждает вопрос безопасности судоходства в Черном море с главой Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребекой Гринспан, однако ведет "регулярный" диалог по теме нормализации российского сельхозэкспорта, сообщил в интервью РИА Новости первый зампостпреда … .

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