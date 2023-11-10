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Русская весна

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Враг попытался атаковать Крым и центральную Россию, — Минобороны

Враг попытался атаковать Крым и центральную Россию, — Минобороны

Министерство обороны России сообщает, что в течение ночи пресечены попытки совершения киевским режимом террористических атак с применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

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