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Несекретные материалы

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Свобода соцсетей и безопасность детей: жгучая социальная проблема XXI века и экзистенциальный вызов

Свобода соцсетей и безопасность детей: жгучая социальная проблема XXI века и экзистенциальный вызов

В мире и России активно обсуждается идея запрета соцсетей и ограничения использования гаджетов для несовершеннолетних.

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