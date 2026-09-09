Свобода соцсетей и безопасность детей: жгучая социальная проблема XXI века и экзистенциальный вызов

В мире и России активно обсуждается идея запрета соцсетей и ограничения использования гаджетов для несовершеннолетних.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Уничтожим всех п...
- «Санкции – вам, д...
- «Уничтожим всех п...
Больше надо детьми заниматься, а не мобильники им подсовывать, чтобы не отвлекали. И не будет потом сложностей с соц.сетями.