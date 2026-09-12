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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шнякин о голе «Локо» в ворота «Зенита»: «Голеностоп Еремеева развернут шипами к бедру, он задел колумбийца – нарушение. Мы любим плотную, борьбу, но здоровье игроков важно защищать»

Комментатор «Матч ТВ»  Дмитрий Шнякин считает, что « Локомотив » забил « Зениту » после фола в 8-м туре  Альфа-Банк РПЛ .

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