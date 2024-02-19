Аналог пионерского галстука предложили ввести в форму школьников в России

Форму российских школьников предложили дополнить аналогом пионерского галстука. С такой инициативой председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.
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