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Аргументы и Факты

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Аналог пионерского галстука предложили ввести в форму школьников в России

Аналог пионерского галстука предложили ввести в форму школьников в России

Форму российских школьников предложили дополнить аналогом пионерского галстука. С такой инициативой председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру просвещения РФ Сергею Кравцову.

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