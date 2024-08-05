Врачи, учителя и другие. Барнаульцы назвали самых недооцененных специалистов

Есть работа, за которую, как показали итоги опроса, неоправданно мало платят Жители Барнаула назвали профессии, представители которых постоянно сталкиваются с несоответствием объемов работы и размером зарплаты, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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