Врачи, учителя и другие. Барнаульцы назвали самых недооцененных специалистов

Есть работа, за которую, как показали итоги опроса, неоправданно мало платят Жители Барнаула назвали профессии, представители которых постоянно сталкиваются с несоответствием объемов работы и размером зарплаты, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.