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Несекретные материалы

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Bloomberg: укрепившийся рубль подчинился воле Путина

Bloomberg: укрепившийся рубль подчинился воле Путина

Впечатляющее ралли рубля на повышение, приближающее его к самому сильному уровню с июля текущего года, является последней частью российской экономической мозаики, которая выстроилась в законченную картину.

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