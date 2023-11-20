Bloomberg: укрепившийся рубль подчинился воле Путина

Впечатляющее ралли рубля на повышение, приближающее его к самому сильному уровню с июля текущего года, является последней частью российской экономической мозаики, которая выстроилась в законченную картину.
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