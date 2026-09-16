Технологический суверенитет России: риски и перспективы

Несмотря на ужесточение санкций Россия последовательно добивается технологического лидерства. Отечественные новшества 2025 года в атомной отрасли и цифровизации подтверждают активное развитие научно-технического потенциала страны.
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