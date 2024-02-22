Моряк Абусагитов поделился эмоциями от возвращения на родину из Мозамбика

Российский моряк Виктор Абусагитов, который на протяжении нескольких месяцев не мог покинуть рыболовное судно в порту в Мозамбике, поделился с «Известиями» в четверг, 22 февраля, своими эмоции от прибытия на родину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии