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Моряк Абусагитов поделился эмоциями от возвращения на родину из Мозамбика

Моряк Абусагитов поделился эмоциями от возвращения на родину из Мозамбика

Российский моряк Виктор Абусагитов, который на протяжении нескольких месяцев не мог покинуть рыболовное судно в порту в Мозамбике, поделился с «Известиями» в четверг, 22 февраля, своими эмоции от прибытия на родину.

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