Основатель пиратской онлайн-библиотеки Flibusta объявляет о своем решении совершить эвтаназию из-за неизлечимой болезни

Основатель популярной пиратской онлайн-библиотеки Flibusta объявил о своем решении покончить с собой путем эвтаназии из-за диагностированного у него злокачественного заболевания - глиобластомы центральной нервной системы.
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