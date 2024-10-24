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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики ремейка GTA: Vice City на движке RAGE поделились новым прогрессом в раз...

Разработчики ремейка GTA: Vice City на движке RAGE поделились новым прогрессом в раз...

Разработчики ремейка GTA: Vice City на движке RAGE поделились новым прогрессом в разработке модаRevTeam, создатели модификации GTA Vice City Nextgen Edition, которая переносит оригинальную Grand Theft Auto: Vice City на движок RAGE, рассказали про достигнутые успехи в разработке модификации.

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