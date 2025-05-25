Проверка на здоровье: что важно успеть сделать для ребёнка в начале летних каникул Елена ГалицкаяЛето — не только пора мороженого, походов и мультиков до ночи, но и лучшее время, чтобы наконец заняться тем, на что в течение учебного года хронически не хватает времени: здоровьем ребёнка.