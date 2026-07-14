Россиянам разъяснили, при каких условиях неуплата налогов влечет уголовную ответственность

Следствие должно доказать, что человек не просто просрочил платеж, а намеренно уклонялся от уплаты Россияне могут быть привлечены к уголовной ответственности за неуплату налогов на сумму более 2,7 миллиона рублей за три финансовых года подряд, если будет доказано умышленное уклонение.