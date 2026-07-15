Почему судебная система Украины была уничтожена задолго до 2022 года? Как антикоррупционный суд стал инструментом внешнего контроля над правосудием? Кто и для чего уничтожил правоохранительную систему, заменив милицию неработающей полицией? И когда Украина утратила суверенитет правовой сферы и перешла под внешнее управление? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей аналитический мате… Читать далее: https://govorit.