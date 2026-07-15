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Говорит Европа ⚡

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Дмитрий Джангиров: Мы находимся в состоянии анархии без идей, это деконструкция государства

Дмитрий Джангиров: Мы находимся в состоянии анархии без идей, это деконструкция государства

Почему судебная система Украины была уничтожена задолго до 2022 года? Как антикоррупционный суд стал инструментом внешнего контроля над правосудием? Кто и для чего уничтожил правоохранительную систему, заменив милицию неработающей полицией? И когда Украина утратила суверенитет правовой сферы и перешла под внешнее управление? Издание Говорит Европа представляет вниманию читателей аналитический мате… Читать далее: https://govorit.

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