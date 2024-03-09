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Старшая дочь Заворотнюк показала общественности свою сестру

Старшая дочь Заворотнюк показала общественности свою сестру

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовала кадры со своей сестрой на утреннике Фото: из открытых источников Анастасия Заворотнюк, известная по своей роли в сериале «Моя прекрасная няня», уже более четырех лет остается вне общественного внимания.

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