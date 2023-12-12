Крайний срок для оформления садовых участков бесплатно наступает уже в следующем году,

Садоводам необходимо ускориться, чтобы не остаться без участков. На финишной прямой Крайний срок для оформления массивов садоводческих некоммерческих товариществ наступает уже в следующем году, при этом в списке неоформленных находится ещё более 200 товариществ, расположенных в 18 регионах Крыма.
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