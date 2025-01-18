«Деньги не защитят семью»: Анджелина Джоли отдала детей на курсы по выживанию из-за пожаров

Анджелина Джоли решила отдала своих детей на курсы по выживанию из-за пожаров в Калифорнии. Голливудская актриса волнуется из-за беспокоиться за безопасность наследников из-за случившейся трагедии в Лос-Анджелесе.
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