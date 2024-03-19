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Что можно и что нельзя делать в строгий период Великого поста 2024 перед Пасхой

Что можно и что нельзя делать в строгий период Великого поста 2024 перед Пасхой

Что можно и что нельзя делать в строгий период Великого поста 2024 перед Пасхой Алёна ЮрьеваПеред светлым праздником Пасхи верующие всегда придерживаются поста – времени, полного духовного очищения и самоанализа.

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