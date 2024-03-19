Что можно и что нельзя делать в строгий период Великого поста 2024 перед Пасхой Алёна ЮрьеваПеред светлым праздником Пасхи верующие всегда придерживаются поста – времени, полного духовного очищения и самоанализа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии