Эмирасан Нагаев, президент крымского клуба «Арсенал» и руководитель нескольких строительных компаний, вЭмирасан Нагаев, президент крымского клуба «Арсенал» и руководитель нескольких строительных компаний, в интервью корреспонденту Sport24 Петру Шатрову рассказал, как реализовал мечту и оказался на прощальном матче Лионеля Месси за сборную Аргентины в Буэнос-Айресе.