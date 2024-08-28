Издание The Times опубликовало статью иерарха УПЦ о гонениях

Британское издание The Times опубликовало статью Митрополита Черкасского и Каневского Феодосия. В своей статье он подверг критике законопроект №8371 о запрете УПЦ, который прошёл через украинский парламент.
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