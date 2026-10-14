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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Райли Саттер о русской бане: «В первый раз был немного в панике. Вероятно, перегрелся. Но парни знали, что делали, я доверял им, это был хороший опыт»

Форвард «Шанхая» Райли Саттер поделился впечатлениями от посещения русской бани. – Недавно разговаривала с Майклом Веккионе.

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