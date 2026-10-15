‼️🇺🇸🇺🇦 США угрожали оставить Украину без разведданных за удары по России — Зеленский ▪️Зеленский заявил, что Вашингтон требовал прекратить атаки по российской территории, угрожая ограничить передачу разведывательной информации.
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