🌷 В Никитском ботаническом саду стартовал 17-й Парад тюльпанов На основной выставочной площадке представили 151 сорт растений.
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🌷 В Никитском ботаническом саду стартовал 17-й Парад тюльпанов На основной выставочной площадке представили 151 сорт растений.