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Следующей целью после "Крокуса"могут стать Франция и Германия. Что бы замести "украинский след" англосаксы готовы на крайние меры

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Комментарии
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АндрейБорков
Не надо мешать гей-ро-пейцам и англосаксам &quot;сотрудничать&quot;. Чем больше они будут таким образом &quot;сотрудничать&quot;, тем проще будет потом их всех скопом в ПОЗУ БЕГУЩЕГО ЕГИПТЯНИНА поставить и ПРЕДЛОЖИТЬ им такую ДРЮЧБУ с Россией, от которой они не смогут отказаться.
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