Следующей целью после "Крокуса"могут стать Франция и Германия. Что бы замести "украинский след" англосаксы готовы на крайние меры

АндрейБорков

Не надо мешать гей-ро-пейцам и англосаксам "сотрудничать". Чем больше они будут таким образом "сотрудничать", тем проще будет потом их всех скопом в ПОЗУ БЕГУЩЕГО ЕГИПТЯНИНА поставить и ПРЕДЛОЖИТЬ им такую ДРЮЧБУ с Россией, от которой они не смогут отказаться.