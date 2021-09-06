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Только прорезь для глаз: студенток в Афганистане обязали носить никабы

Только прорезь для глаз: студенток в Афганистане обязали носить никабы

Талибы в Афганистане обязали студенток частных университетов носить никабы, передает РИА «Новости». Кроме полностью закрывающего лицо головного убора с прорезью для глаз студенткам также предписано носить абайи – платья, закрывающее все тело.

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