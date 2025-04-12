Военнослужащие военной базы ЮВО в Армении и члены их семей отметили День космонавтики

Гостям была предоставлена возможность ознакомиться с тематическими выставками картин, фото-экспозицией «Открытый космос», также демонстрируются документальные и художественные фильмы на тему покорения космоса, была организована экскурсия по территории военной базы.
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