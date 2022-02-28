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Псаки: контакты Байдена с Путиным не исключены, но сейчас неподходящий момент

Псаки: контакты Байдена с Путиным не исключены, но сейчас неподходящий момент

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США не исключают в принципе контактов между американским президентом Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным, но считают, что сейчас момент для этого неподходящий.

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