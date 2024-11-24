Карта освобождения городов русских: Одесса, Николаев - после и Киев. Как сказал военный эксперт Евгений Михайлов, стратегия министра обороны Белоусова заключается в том, чтобы держать в страхе киевский режим до полной его капитуляции.
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