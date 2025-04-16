Сергей Собянин откроет фестиваль «Пасхальный дар» в Москве 19 апреля

В Москве с 19 по 30 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар», объявил мэр Сергей Собянин. Мероприятия развернутся на территориях рядом с храмами и на фестивальных площадках, включая мастер-классы, добрые дела и акции помощи.
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