Сергей Собянин откроет фестиваль «Пасхальный дар» в Москве 19 апреля

В Москве с 19 по 30 апреля пройдет фестиваль «Пасхальный дар», объявил мэр Сергей Собянин. Мероприятия развернутся на территориях рядом с храмами и на фестивальных площадках, включая мастер-классы, добрые дела и акции помощи.