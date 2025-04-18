«Штаты займутся чем-то ещё»: госсекретарь США допустил выход Вашингтона из переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит попытки выступать посредником в урегулировании украинского конфликта в течение нескольких дней, если не появятся признаки реальной возможности заключения соглашения.
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