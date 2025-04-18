НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

85 подписчиков

«Штаты займутся чем-то ещё»: госсекретарь США допустил выход Вашингтона из переговоров по Украине

«Штаты займутся чем-то ещё»: госсекретарь США допустил выход Вашингтона из переговоров по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон прекратит попытки выступать посредником в урегулировании украинского конфликта в течение нескольких дней, если не появятся признаки реальной возможности заключения соглашения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх