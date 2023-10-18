Крупный пожар в ТЦ предотвратили сотрудники магазина в Усолье-Сибирском

Утром 18 октября в торговом центре «Сибирячка» в Усолье Сибирском произошел пожар. Персонал магазина эвакуировал 35 посетителей и работников, а еще потушил возгорание до приезда пожарных, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии