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"Эти значительные изменения в тарифах на газ, электроэнергию и постоянные платежи...

"Эти значительные изменения в тарифах на газ, электроэнергию и постоянные платежи...

"Эти значительные изменения в тарифах на газ, электроэнергию и постоянные платежи означают, что предполагаемый годовой счёт за электроэнергию вырастет в среднем на 54%" Такие письма счастья получили некоторые налогоплательщики Великобритании.

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