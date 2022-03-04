"Эти значительные изменения в тарифах на газ, электроэнергию и постоянные платежи означают, что предполагаемый годовой счёт за электроэнергию вырастет в среднем на 54%" Такие письма счастья получили некоторые налогоплательщики Великобритании.
"Эти значительные изменения в тарифах на газ, электроэнергию и постоянные платежи означают, что предполагаемый годовой счёт за электроэнергию вырастет в среднем на 54%" Такие письма счастья получили некоторые налогоплательщики Великобритании.
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