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Новую остановку в Петрозаводске испортили неизвестные вандалы

Новую остановку в Петрозаводске испортили неизвестные вандалы

Стекла остановочного павильона в столице Карелии кто-то разрисовал через 8 дней после его установки Житель Петрозаводска пожаловался на вандалов, которые разрисовали остановочный павильон на углу улиц Сыктывкарской и Попова в карельской столице.

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