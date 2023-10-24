Владелец нелегального дома престарелых получил срок за гибель 23 пенсионеров

Представители объединенного пресс-центра судов и Управления судебного департамента в Кемеровской области сообщили, что владелец сгоревшего приюта в Кемерове, где погибли 23 человека, получил 5 лет тюрьмы .
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