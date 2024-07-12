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Рядовой Артёмов обнаружил сбил ВСУ и предотвратил атаку на РСЗО «Ураган»

Гвардии рядовой по имени Артём Артёмов действовал в составе расчёта РСЗО “Ураган”. Его группа выполняла задачи по оказанию артиллерийской поддержки штурмовым подразделениям, уничтожению вооружения, бронетехники и военнослужащих Вооруженных Сил Украины, как сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

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