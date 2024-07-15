Накануне в социальной сети X бизнесмен Ким Дотком обратился к мировому сообществу с просьбой поблагодарить президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за их реакцию на провокации, организованные Соединенными Штатами.
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